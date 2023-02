Liga Profesional argentina, 3ª giornata in diretta streaming su Mola

Trasferta a Córdoba per il Boca, il River Plate contro l’Argentinos Juniors: 3ª giornata di Liga Profesional in diretta streaming su Mola

Si apre la 2ª giornata di Liga Profesional argentina, il campionato dei campioni del mondo è in diretta streaming su Mola. Le grandi del calcio argentino sono chiamate a rimettersi in carreggiata dopo i passi falsi della seconda giornata.

Il pareggio per 0-0 del Boca Juniors contro il Central Córdoba ha dimostrato che il percorso che la squadra allenata da Ibarra è molto lungo. El chiquito Romero, ex portiere di Manchester United e Venezia, ha parato un rigore a Castelli nel finale, salvando los xeneises che, in generale, hanno offerto una prova soddisfacente. Contro il Talleres, fresco di vittoria esterna sul campo dell’Atlético Tucumán, serve una prestazione maiuscola.

La prima sconfitta stagionale è arrivata prima del previsto per il River Plate. Los millonarios sono inciampati inaspettatamente sul campo del Belgrano e ora incrociano l’Argentinos Juniors che, dopo la sconfitta all’esordio contro il Rosario Central, ha superato il Racing per 1-0. Quella del Monumental di Buenos Aires si profila come una grande partita.

Il San Lorenzo vuole riprendere a correre dopo lo stop contro il Lanús. Il golazo di Esquivel ha condannato alla sconfitta El Ciclón, che nonostante abbia calciato ben 24 volte verso la porta roja, ha trovato la rete solo al 93′ con Blandi, con il match già praticamente chiuso. Dall’altra parte, però, c’è il Godoy Cruz, che è ancora a punteggio pieno.

Il Barracas Central si prepara a ospitare l’Unión Santa Fe al Claudio Fabián Tapia Stadium. Gli ospiti hanno appena raccolto una sconfitta contro la neopromossa Instituto, ma i Barraqueños vengono da una pirotecnica vittoria per 5-3 sul Sarmiento. L’esito del match è dubbio, mentre non lo è in nessun modo il divertimento: assicurato, come in ogni partita della Liga Profesional argentina.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 11 febbraio – ore 21:00 – San Lorenzo vs Godoy Cruz – telecronaca di Luca Tumminello

Domenica 12 febbraio – ore 1:30 – Talleres vs Boca Juniors – telecronaca di Simone Indovino

Domenica 12 febbraio – ore 23:15 – River Plate vs Argentinos Juniors – telecronaca di Tommaso Murdocca+Paolo Rossi

Lunedì 13 gennaio – ore 21:00 – Barracas Central vs l’Unión Santa Fe – telecronaca di Andrea Di Giacomo