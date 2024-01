Liga, Real in rimonta, il Barcellona ko con il Villarreal

I risultati della Liga: il Real Madrid vince in rimonta con Las Palmas. Gol e spettacolo al Camp Nou, dove il Villarreal batte il Barcellona

Ancora una vittoria in rimonta in Liga per il Real Madrid. La squadra di Ancelotti passa in trasferta contro Las Palmas: in vantaggio i padroni di casa con Munoz all’inizio della ripresa, ma poi le Merengues, con le reti di Vinicius e Tchouameni, ribaltano il risultato e riallungano sul Girona, che scenderà in campo pomeriggio contro il Celta Vigo con l’obiettivo di riprendere i madrileni in cima alla classifica.

Alle loro spalle rallenta ancora il Barcellona, che al Camp Nou perde contro il Villarreal al termine di una partita spettacolare. Passano in doppio vantaggio i sottomarini con Moreno e Akhomach. Nella ripresa il Barça pareggia con a Gundogan e Pedri e poi, grazie all’autogol di Bailly al 71′ va sul 3-2. Vantaggio che dura poco e all’84’ Guedes agguanta il pari. Nel recupero lungo – 13 minuti – i blaugrana affondano: Sorloth e Morales fissano il risultato sul 3-5. Sono dieci i punti di svantaggio della squadra di Xavi.