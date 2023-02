Ligue 1, capitombolo PSG: fermata 3-1 dal Monaco

Gol di Golovin e doppietta di Ben Yedder: il Monaco batte la capolista PSG in Ligue 1 ed accorcia sui parigini, adesso a +7

Dopo la sconfitta in coppa di lega, il PSG conferma il periodo negativo contro il Monaco in Ligue 1. I monegaschi infatti battono la capolista 3-1 e si portano al secondo posto in classifica, a -7 dai parigini, facendo l’assist alle altre inseguitrici – Lens e OM – con una partita in meno.

Privo di Mbappé e Messi, il PSG cade sotto i colpi di Golovin e Ben Yedder – a segno con una doppietta – mentre per i parigini l’unica nota positiva è l’ennesima buona prestazione del giovanissimo Zaire-Emery, autore del gol della bandiera.