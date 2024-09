Ligue 1, COLPACCIO del Saint Etienne: battuto il Lille

Il Saint Etienne batte il Lille per 1-0 grazie al gol di Cafaro e ottiene la prima vittoria in campionato

Il Saint Etienne può finalmente festeggiare la prima vittoria in Ligue 1. Dopo due turni e altrettante sconfitte in campionato, la squadra biancoverde trova i primi tre punti contro il Lille tra le mura amiche per 1-0.

La rete di Cafaro ad inizio partita spezza l’equilibrio e di fatto decide una partita lottata fino all’ultima. Il Lille ci prova in tutti i modi, ma nel finale manca quel guizzo per agguantare il pareggio.