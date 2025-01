Ligue 1, i risultati della 17ª giornata: passo falso del Lione; Nizza, un poker per l'Europa

Ligue 1, i risultati della 17ª giornata: il Marsiglia vince, gol di Rabiot al Rennes; passo falso del Lione; Nizza, un poker per l’Europa

Finita la sosta invernale riparte la Ligue 1: domani toccherà al PSG, ma oggi ci sono stati risultati importanti per la corsa Europea: nel primo match di oggi il Lione perde 2-1 contro il Brest e questo permette al Nizza – vincente con un poker sul Reims – di scavalcarlo in classifica e portarsi al quarto posto, valido per la qualificazione ai preliminari di Champions League. In serata il Marsiglia ha battuto il Rennes con i gol di Greenwood e Rabiot.

Brest-Lione 2-1 (8′ Camara, 25′ Ajorque 45’+2 Veretout [L])

Reims-Nizza 2-4 (28′ Guessand, 34′ Ito [R], 44′ rig., 64′ Laborde, 71′ Diakhon [R], 86′ Abdi)

Rennes-Olympique Marsiglia ore 21.05 1-2 (43′ Kalimuendo, 45′ Greenwood, 49′ Rabiot)