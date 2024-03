Ligue 1, Zhegrova da impazzire a Lille: 2-1 al Lens e terzo posto

Una doppietta del kosovaro piega i giallorossi. Inutile la rete del definitivo 2-1 di Wahi, vince la squadra di Fonseca

Il Lille di Fonseca si gode almeno per una notte il terzo posto. Il successo dei padroni di casa contro il Lens per 2-1 porta la squadra di Fonseca a 46 punti, portandosi sopra a Monaco e Nizza, ad un solo punto dal Brest secondo.

Decisiva una doppietta di Zhegrova: prima un gol super dopo un grande stop e poi un tap in. Wahi, subentrato, trova la doppia cifra in stagione con il 2-1 che però non riapre la sfida. Il Lens rimane sesto, il Nizza ringrazia.