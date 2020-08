Lione, Aouar positivo al Covid-19

Il centrocampista del Lione è risultato positivo al Covid-19

Il calcio sempre più nella morsa del Coronavirus. In Italia sono diversi ad aver contratto il virus, ma anche in Francia la situazione sembra complicata. L’ultimo in ordine di tempo ad risultato positivo è stato Houssem Aouar del Lione.

Il centrocampista francese era risultato negativo al tampone di martedì, ma da ieri ha cominciato ad avere de sintomi. Aouar dovrà osservare la quarantena e sarà costretto a saltare la sfida di stasera contro il Digione e a rinunciare alla convocazione in Nazionale.