Lione, Aulas: «Rigore per il Psg aberrante. Servono arbitri con microfoni aperti»

Aulas, presidente del Lione, commenta così il dubbio rigore concesso al Psg, decisivo poi per il successo dei parigini

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta di ieri contro il Psg:

«Siamo molto orgogliosi dei nostri giocatori. Siamo riusciti a ostacolare degnamente il PSG. Il rigore è un’aberrazione. Sarebbe dovuto intervenire il VAR, la decisione non è normale. I giocatori non meritavano di perdere ma ci rifaremo. Questa partita ci servirà, abbiamo buone basi per il futuro. È tempo che l’arbitraggio calcistico faccia la sua rivoluzione, sia trasparente: l’unica soluzione è avere arbitri con i microfoni aperti, come accade nel rugby, per esempio durante la revisione del VAR».