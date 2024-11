Lione, il proprietario: «Non si retrocede, ma...»

Il proprietario del Lione ha commentato la situazione molto complicata del club che secondo la Federcalcio rischierebbe la retrocessione

John Textor, proprietario del Lione, ha parlato della difficile situazione dell’OL che a quanto pare rischierebbe addirittura la retrocessione. In conferenza stampa, Textor ci ha tenuto a smentire tutto.

PAROLE – «La squadra non retrocede. Non c’è modo. Siamo molto ottimisti riguardo al nostro modello. I nostri azionisti hanno il capitale, noi abbiamo le risorse finanziarie. Nessuno permetterà che la squadra retroceda. Non c’è la minima possibilità che falliremo. Abbiamo tanti grandi calciatori. All’allenatore sarà chiesto di prendere decisioni quasi impossibili. Odio le voci su chi verrà ceduto, dipende dalle opportunità. Quello che è certo è che di calciatori ne abbiamo tanti».