Lione, smentita la cessione di Bruno Guimaraes: il comunicato

Bruno Guimaraes Newcastle: il Lione smentisce tutto! Duro comunicato del club francese sul proprio centrocampista

Tramire un comunicato ufficiale, il Lione ha smentito la notizia riportata dai media di un accordo raggiunto con il Newcastle per il passaggio di Bruno Guimaraes agli inglesi.

COMUNICATO – «L’Olympique Lyonnais smentisce categoricamente le false informazioni diffuse da molti media che riportano un accordo tra Newcastle e OL per il trasferimento del centrocampista della nazionale brasiliana Bruno Guimaraes. In questo periodo di mercato in cui la minima voce viene spesso presentata come realtà, l’Olympique Lyonnais ricorda che devono essere prese in considerazione solo le informazioni rilasciate ufficialmente dal club».