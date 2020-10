Il piano del Liverpool per riaccogliere 12.500 tifosi nell’impianto di Anfield la prossima primavera

Il Liverpool si muove per permettere ai propri tifosi di tornare ad Anfield. Nelle intenzioni del club campione d’Inghilterra – scrive il Liverpool Echo – c’è un progetto che permetterà a 12.500 tifosi di poter entrare nell’impianto in tutta sicurezza.

La Premier League ha deciso di posticipare alla prossima primavera il ritorno del pubblico negli stadi vista la curva in crescita dei contagi da coronavirus, con i ‘Reds’ che stanno comunque continuando a pianificare il piano per la riapertura secondo le disposizioni in merito al protocollo Covid.