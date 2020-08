Liverpool, c’è l’accordo per un contratto quadriennale con Thiago Alcantara

Il Liverpool avrebbe trovato l’accordo con Thiago Alcantara, giocatore del Bayern Monaco, per un quadriennale

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Thiago Alcantara avrebbe raggiunto l’accordo per il suo trasferimento al Liverpool. Il centrocampista spagnolo sarebbe pronto a firmare un contratto per le prossime quattro stagioni con il club inglese.

Il giocatore spagnolo è infatti in scadenza con il suo attuale club, il Bayern Monaco, in cui è da ben sette stagioni (dal 2013) dopo un bel passato in forza al Barcellona.