Liverpool, parla l’agente di Salah: «Se va via la prossima estate? Sciocchezze»

Ramy Abbas, agente di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter del futuro del giocatore egiziano.

CESSIONE IN ESTATE – «Sciocchezze. Niente di tutto ciò è stato mai discusso né pensato e un’eventuale mancata qualificazione alla Champions non ci è mai passata per la testa».