Liverpool-Roma, Eusebio Di Francesco in Champions League ha i suoi segreti: il tecnico giallorosso blinda gli allenamenti dei suoi giocatori. Curioso retroscena “europeo”

La Roma si appresta a giocare in Serie A contro la Spal, ma il pensiero corre a martedì 24 aprile. In quel giorno i giallorossi saranno di scena a Anfield per la semifinale di andata di Champions League contro il Liverpool e, in vista della sentitissima partita in terra inglese, Eusebio Di Francesco ha adottato uno stratagemma interessante. Stando al retroscena descritto da Il Corriere dello Sport, il tecnico della Roma ha intenzione di nascondere la sua squadra agli inglesi. Non si allenerà a Liverpool, anzi, sul terreno di Anfield farà solo una semplice ricognizione prima della gara o alla vigilia del match.

Di Francesco non vuole mostrare le sue tattiche ai media inglesi e, soprattutto, a possibili spie del Liverpool. Ha fissato l’allenamento di rifinitura non in Inghilterra, bensì a Trigoria. Lunedì mattina i giallorossi si alleneranno al centro tecnico a sud di Roma e poi, nel primo pomeriggio, voleranno verso Liverpool. Ci sarà un primo contatto con Anfield per la conferenza del tecnico e di un giocatore, poi un breve giro sul campo e via in albergo. La semifinale di Champions League è una partita troppo importante, anche per non essere scaramantici: a Barcellona la Roma fece la rifinitura al Camp Nou e perse 4-1. Stavolta si vuole invertire la tendenza e centrare un traguardo impossibile e bellissimo.