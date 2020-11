Mohamed Salah ha sfoderato l’ennesima prestazione da applausi con la maglia del Liverpool: raggiunto Steven Gerrard

Mohamed Salah commenta la vittoria per 0-5 sull’Atalanta, arrivata anche grazie ad un suo gol con il quale raggiunge Gerrard a 21 marcature in Champions con la maglia del Liverpool.

«Sono contento di aver eguagliato Gerrard, lui è una leggenda del Liverpool. E’ un orgoglio per me, ma il mio compito è segnare per aiutare la squadra e vincere. E’ questa la cosa più importante. Sbloccare subito la partita ci ha dato fiducia e la possibilità di creare altre occasioni. Il gioco dell’Atalanta ci ha aiutato, ma aiuta anche l’Atalanta. L’ha dimostrato l’anno scorso, è una squadra che segna tanto e anche concede tanto. E’ una squadra forte, questo è sicuro. Farà bene anche quest’anno».