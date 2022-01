ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo Monaco: «Prima la Fiorentina vende Vlahovic meglio è». Le dichiarazioni del direttore sportivo sull’attaccante

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic dopo l’arrivo di Piatek alla Fiorentina.



Le sue parole a TMW Radio: «Quando Piatek è arrivato in Italia si è presentato bene e alla Fiorentina c’è un tecnico molto bravo a rivitalizzare i calciatori. I viola si stanno preparando alla cessione di Vlahovic: prima la fa, meglio è e meno soldi perde. Sono totalmente contrario a questo sistema che ha messo il potere in mano a procuratori e calciatori. Per prima cosa ci voleva di non arrivare all’ultimo momento, adesso l’arma è: hai un anno e mezzo di contratto? Te ne stai un anno e mezzo in tribuna. Certo, se il periodo è di tre mesi fai il solletico agli uccellini, ma quale calciatore sta fermo un anno e mezzo».