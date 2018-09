Morata afferma di aver saputo da un dirigente bianconero del trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus prima del Mondiale di Russia

Alvaro Morata ha ritrovato minuti e gambe con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea. L’attaccante spagnolo in realtà in estate sarebbe stato ben felice di tornare alla Juventus ma alla fine ha prevalso la volontà di confermarsi un top player a Londra. L’ex bianconero ha oggi rivelato un interessante retroscena di mercato che riguarda proprio il club di corso Galileo Ferraris. Morata infatti afferma di aver saputo dell’imminente arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A prima del Mondiale di Russia 2018. Il bomber iberico si è detto sopreso del trasferimento del fenomeno portoghese, che sta lavorando duramente per ritrovare il gol dopo la sosta per le Nazionali, così come tanti altri.

«Pensavo che CR7 stesse per rinnovare con il Real Madrid, poi in estate, prima del Mondiale, ho parlato con un dirigente della Juventus e mi disse che stavano per comprarlo, quasi non ci credevo. – ha raccontato Morata al programma spagnolo El Larguero – Non so perché sia voluto andare via dai Blancos, avrà avuto i suoi buoni motivi, ma di certo è andato in un altro club spettacolare come la Juve, forse la vera favorita per la conquista della prossima Champions. Già tatticamente era una delle più forti, quando poi anche Cristiano inizierà a segnare a raffica diventerà pericolosissima».