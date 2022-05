Locatelli a Chiellini: «Grazie di cuore, sei stato la mia forza». Il centrocampista scrive al capitano della Juve

Attraverso il profilo Instagram, Manuel Locatelli ha scritto questo messaggio per l’addio di Giorgio Chiellini dalla Juve.

PAROLE – «Giorgione … Amico mio .. Grazie , grazie veramente di cuore. Io so e te l’ho detto anche l’altro giorno che insieme abbiamo vissuto qualcosa di incredibile a Wembley. Sei stato la mia forza quando sbagliai il rigore e sei stato il primo che ho abbracciato appena abbiamo vinto. Quelle emozioni rimarranno sempre dentro di noi. Poi sono arrivato alla Juve e sei stato il primo che ho abbracciato. Avrei davvero tante cose da dirti ma ti posso dire che ho cercato di guardare ogni tuo singolo gesto quest’anno. Sei un esempio per me e sono onorato di aver giocato insieme a te. Ti voglio bene Capitano. Sei una leggenda. Grazie di cuore».