Longoria (pres. Marsiglia): «Vitinha? Trattiamo con il Genoa...»

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa in vista di una possibile cessione di Vitinha al Genoa. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «E’ vero, ne stiamo parlando col Genoa. Non è facile per un attaccante quando sei all’OM importi in quel ruolo. Ci sono conversazioni in corso e ci sono altri club interessati. A noi non interessa il prestito secco. Con il Genoa ci sono tante situazioni da risolvere che potrebbe rendere questo trasferimento una soluzione interessante per noi. Per questo motivo, abbiamo aperto ai colloqui col Genoa».