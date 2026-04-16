Lotito spiazza tutti: «La Serie A è una mucca da mungere che tutti sfruttano!». Parole forti del presidente della Lazio, ecco cos’è successo

Lotito, presidente della Lazio, ha parlato così della situazione in Serie A e dell’ipotesi commissariamento FIGC

Il clima attorno al calcio italiano si fa sempre più rovente in vista delle attesissime elezioni federali in programma per il prossimo 22 giugno. A riaccendere il dibattito istituzionale e politico ci ha pensato il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che torna prepotentemente a far parlare di sé lanciando messaggi inequivocabili ai vertici dello sport nazionale e alle istituzioni.

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La richiesta di una riforma strutturale per il sistema calcio

In un momento storico caratterizzato da una grande attenzione per le sorti e il futuro del calcio italiano, il patron biancoceleste ha rilanciato con forza il tema vitale della necessità di una profonda riforma strutturale all’interno della FIGC. La sua critica principale, mossa a più riprese anche in passato, riguarda l’attuale e controversa gestione delle risorse economiche prodotte dalla Serie A, considerato il vero motore trainante dell’intero movimento. Secondo il presidente laziale, il massimo campionato viene costantemente sfruttato dalle altre componenti del sistema senza che vi sia un reale e proporzionato ritorno in termini di potere decisionale e finanziario.

La posizione di Abodi e l’ipotesi commissariamento

A fare da eco alle esternazioni del patron laziale è intervenuto in mattinata il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, aggiungendo un’importante prospettiva alla complessa discussione in atto. Abodi ha tenuto a sottolineare la necessità e l’urgenza di riforme condivise che possano garantire un equilibrio duraturo per il pallone nostrano. Tuttavia, il rappresentante del Governo ha mantenuto una posizione decisamente più cauta e diplomatica sull’eventualità di un intervento governativo diretto per risolvere l’impasse.

Una cautela che non sembra appartenere a Lotito, il quale ha affondato il colpo invocando misure drastiche senza mezzi termini. Queste le parole esatte di Lotito:

«La Serie A è una mucca da mungere che tutti sfruttano. Credo che il governo e il ministro Abodi abbiano l’opportunità di nominare un commissario per la FIGC. Gli strumenti per riformare il calcio ci sono, resta da vedere se c’è la volontà!».

Nuovi scenari per il rinnovamento nazionale

L’intervento a gamba tesa di Lotito ha inevitabilmente suscitato nuove discussioni e reazioni a catena ai vertici dello sport. L’apertura all’ipotesi di un commissariamento delinea scenari complessi, sollevando interrogativi cruciali sulla reale possibilità di un cambiamento istituzionale. L’obiettivo ultimo resta quello di capire se si riuscirà a trovare una sintesi politica che possa realmente portare equilibrio e rinnovamento all’interno dell’ingessato sistema calcistico nazionale.