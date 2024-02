Lotta salvezza, sfida a tre Cagliari, Salernitana e Sassuolo

In coda alla classifica è lotta salvezza a tre tra Cagliari, Salernitana e Sassuolo per rimanere in Serie A

In fondo alla classifica è bagarre in lotta salvezza, dove ci sono tre squadre che stanno lottando per prendere la permanenza in Serie A e sono Cagliari, Salernitana e Sassuolo. I sardi stanno attraversando un periodo difficile, Ranieri dopo il ko con la Lazio ha avuto un confronto con la squadra che ha fatto cerchio attorno al mister e gode inoltre della fiducia del presidente Giulini.

Fiducia che invece sembra a tempo per Dionisi sulla panchina del Sassuolo: come riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento la dirigenza ha deciso di proseguire con il tecnico – che ha i suoi alibi tra mercato e assenze -, ma in caso di mancata svolta, potrebbero decidere altrimenti, con Grosso primo nome per sostituirlo. Intanto Dionisi attende il rientro in campo di Berardi, assente da quasi un mese. Chi ha già cambiato in panchina invece è la Salernitana. Addio ad Inzaghi, al suo posto Liverani, arrivato ieri sera in città e che porta l’ennesimo cambio tattico: si torna alla difesa a 4 e le 2 punte, con la speranza che questo possa dare una scossa alla squadra.