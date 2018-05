La Juventus si mette sulle tracce di Lucas Paquetà, centrocampista offensivo del Flamengo: servono parecchi milioni…

Le ultime notizie di calciomercato per la Juventus portano fino al Brasile, per la precisione a Rio de Janeiro. Qui milita il Flamengo e nei rossoneri gioca Lucas Paquetà, trequartista brasiliano classe 1997 che sta facendo innamorare di sé sia Giuseppe Marotta sia Fabio Paratici. C’è un problemino, la clausola di rescissione. Paquetà, nel mirino dei bianconeri da qualche settimana, ha un costo di almeno cinquanta milioni di euro, col Flamengo che non pare intenzionato ad abbassare le pretese. La Juventus lavorerà ai fianchi dei rossoneri perché vuole Paquetà, lo ritiene un giocatore di sicuro valore.

Lucas Paquetà piace anche al Milan e alla Lazio, ma le due di Serie A sono molto indietro. Probabilmente per la Juve le concorrenti “peggiori” arrivano dalla Turchia (il Besiktas) o dalla Premier League e dalla Liga. Per ora, la Juventus pare leggermente più avanti anche se deve trattare il prezzo. Paquetà si sta mettendo in mostra in Brasile come mezzala sinistra, ma è anche un buon trequartista e c’è chi lo ha paragonato, per caratteristiche fisiche e tecniche, all’ex Chelsea Oscar. Alto 1,80 m, fisico longilineo, è guizzante e sa farsi valere pure davanti porta. Sinistro naturale, è il brasiliano che piace alla Juve.