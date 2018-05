Dopo Inter-Juventus fioccano polemiche su polemiche, Orsato è nel mirino dei nerazzurri e del Napoli. In un clima teso, ecco come reagirà la Vecchia Signora

Come reagisce la Juventus alle polemiche nate dopo la vittoria sull’Inter? Semplice, col silenzio. In un momento in cui tutto il mondo calcistico, e non solo, sta avvelenando la Serie A con opinioni più o meno richieste, la Juve decide di chiudersi a testuggine, senza impelagarsi in offese o travasi di bile. C’è un po’ di fastidio da parte della Vecchia Signora per come l’opinione pubblica sta gestendo il caso, ma è vero anche che non è la prima volta e che, riguardando bene la partita, Orsato qualche errore grave lo ha fatto. I bianconeri però pensano di essere primi con pieno merito e quindi dalla società non trapelano sensazioni negative: a Vinovo sono tutti concentrati sul finale di stagione, a prescindere dalle voci in arrivo dall’Inter o dal Napoli.

Inter-Juventus e i veleni: la strategia dei bianconeri

Le parole dure di De Magistris, così come il tweet del Napoli, non hanno scalfito il muro eretto dalla Juventus. Un po’ più di attenzione è stata riservata alla bordata dell’Inter e dell’ad Antonello, scrive La Gazzetta dello Sport: Zhang è alleato in Lega e il rapporto con Agnelli sembra essere molto buono; le dichiarazioni dell’amministratore delegato sono state intese non come un attacco alla Juve, ma alla classe arbitrale e per la precisione a Orsato. La Juventus vive un clima di accerchiamento, ma qui entrano in campo i corsi e ricorsi storici perché giusto due settimane fa i bianconeri si sono comportati con Oliver (l’arbitro di Real-Juve, per quei pochi che non ricordano) proprio come azzurri e nerazzurri con Orsato. In definitiva, la strategia juventina è quella di chiudersi: fatti e non parole, per riuscire alzare il settimo Scudetto di fila.