L’Udinese ha il miglior campo della Serie A

Il campo dell’Udinese è il migliore della Serie A: la Dacia Arena ha il miglior manto erboso del campionato italiano

L’anno scorso la Lega Serie A, attraverso il voto dei giocatori e degli addetti ai lavori, ha eletto il campo della Dacia Arena come il migliore in Italia.

Oggi sul suo sito l’Udinese ha scritto di «un altro prestigioso riconoscimento per il ground manager bianconero Oliver Grice Hewitt, artefice, insieme a tutto il suo staff, di un terreno di gioco perfetto grazie anche alla virtuosa sinergia e all’interscambio con i colleghi del Watford. Oliver, infatti, è stato insignito del prestigioso GMA Award, riconoscimento annuale della Ground Management Association, organizzazione inglese leader mondiale nel settore del ground management riconosciuta anche dal National Governing Bodies of Sport britannico.

Il GMA award ogni anno premia i migliori professionisti del ground management che si distinguono per la cura dei campi, le tecnologie adottate ed anche la sostenibilità applicata nel lavoro dimostrando, in questo modo, di marcare una differenza con la propria opera in un Club professionistico o nelle comunità locali. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 500 addetti ai lavori, esperti e dirigenti sportivi».