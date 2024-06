Le parole di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A: «Un campionato non solo delle grandi città»

L’Amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato al festival della Serie A che si tiene a Parma in questi giorni. Di seguito le sue parole.

«Quest’anno è stato un altro racconto bellissimo, per come si è svolto il campionato, per come si è conclusa l’esperienza della Atalanta che ha battuto un soggetto che aveva dato 17 punti alla finalista di Champions, 27 al Bayern e quindi festeggiamo quest’anno un grande calcio, la Serie A, che non è fatta solo dei grandi club di grandi città ma anche di grandi piazze e campanili, che hanno bisogno e si sentono parte di questa grande festa e quindi siamo qua per festeggiarla. La Serie A non è solo la parte del gioco che tutti conoscono, è piena di valori: per ogni giornata delle nostre 38 giornate la dedichiamo a una causa di persone che hanno bisogno di attenzione. La Serie A ha il grande vantaggio di essere una grande e importante competizione, la prima in Europa, se la analizzate dal punto di vista di chi vince: vincono più soggetti diversi, sono più squadre, siamo un campionato più interessante di quelli delle altre competizioni».