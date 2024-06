Luis Alberto SVELA il suo ADDIO alla Lazio: «ADESSO PARLO IO. Ecco perché ho lasciato i biancocelesti»

Luis Alberto, ex centrocampista della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che è stato l’addio ai biancocelesti

Intervenuto ai microfoni di AS.com, Luis Alberto ha spiegato le motivazioni del suo addio alla Lazio dopo quelle che sono state le uniche polemiche in ottica calciomercato.

PAROLE – «Era il momento di andare via. L’estate scorsa ero vicino alla partenza e anche questa stagione non è stata per niente positiva. Dopo le dimissioni di Sarri tutto è peggiorato e il mio rapporto con il presidente non era dei migliori. Ho capito che il mio ciclo era finito e dovevo trovare un modo di andare via. Non è stato il miglior finale possibile perché mentalmente ho fatto fatica ad andare ad allenarmi e il rapporto con il presidente non mi ha aiutato per niente. Il cerchio doveva essere chiuso. Lascio tanti amici e tanto amore in quella che considero la mia seconda casa.

Trasferirmi in Europa? Ci sono state chiamate e interessi, ma nulla si è concretizzato. In Spagna era quasi impossibile perché nessun club avrebbe pagato per acquistarmi. Il Qatar era già un’opzione la scorsa stagione, ma il trasferimento non poteva essere finalizzato e ho dato loro la mia parola che ci sarei andato quando avrei potuto. Perché non sono andato in Nazionale? In alcune occasioni forse l’avrei meritato. Nel 2019 e nel 2020 soprattutto. Penso che non sono stati onesti con me. È vero che in Spagna c’è tanto talento e che nel mio ruolo ci sono tanti giocatori, ma forse meritavo qualche occasione in più, soprattutto negli anni che ho citato».