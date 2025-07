Liverpool, vicino all'addio Luis Diaz. Quella squadra vuole fare sul serio! - Calcio News 24

Liverpool vicino all’addio a Luis Diaz: il Bayern Monaco prepara l’assalto finale

Il futuro di Luis Diaz è sempre più lontano da Liverpool. Dopo settimane di speculazioni e trattative, il trasferimento dell’esterno colombiano al Bayern Monaco sembra ormai imminente. Secondo quanto riportato dai media internazionali, il giocatore avrebbe già comunicato alla dirigenza dei Reds il suo desiderio di intraprendere una nuova avventura in Bundesliga.

Arrivato al Liverpool nel gennaio 2022 dal Porto per una cifra vicina ai 54 milioni di euro, Diaz si è rapidamente affermato come uno degli esterni offensivi più interessanti del panorama europeo. Le sue prestazioni ad Anfield hanno attirato l’attenzione di diversi top club, ma è il Bayern Monaco ad aver accelerato con decisione per strapparlo alla Premier League.

Il club tedesco ha presentato una prima offerta da 52 milioni, poi aumentata fino a 67,5 milioni di euro. Tuttavia, il Liverpool ha respinto entrambe le proposte, ritenendo il valore del colombiano più alto, anche in virtù dell’interesse manifestato da altre grandi squadre come il Barcellona. I Reds sono disposti a trattare, ma solo se il Bayern si avvicinerà alla soglia dei 75 milioni.

Secondo il quotidiano tedesco Bild, il Bayern avrebbe già raggiunto un accordo contrattuale con Luis Diaz. Il colombiano firmerà un contratto quadriennale fino al 2029, con uno stipendio annuo da 14 milioni di euro netti. Resta solo da definire l’intesa definitiva tra i due club, anche se le sensazioni sono positive e l’affare potrebbe chiudersi entro pochi giorni.

Il Liverpool, dal canto suo, sta valutando diverse opzioni per non farsi trovare impreparato. Prima di dare l’ok alla cessione, infatti, i Reds vogliono assicurarsi un sostituto all’altezza. Tra i nomi sul taccuino ci sono profili come Federico Chiesa, Nico Williams (nonostante il recente rinnovo) e Leroy Sané, quest’ultimo però difficilmente trattabile proprio con il Bayern.

La cessione di Diaz rappresenterebbe una svolta importante nel progetto tecnico del Liverpool, che inizia una nuova era dopo l’addio di Jurgen Klopp. Il club inglese dovrà ora dimostrare di saper reinvestire con intelligenza per mantenere alto il livello competitivo, sia in Premier League che in Europa. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per l’ufficialità.