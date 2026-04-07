Luis Enrique alla vigilia di PSG Liverpool: «Noi favoriti? Lo scorso anno lo erano loro, ecco come sta Fabian Ruiz»

L’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool

Tra le partite di domani dei quarti di Champions c’è PSG Liverpool: il tecnico dei francesi, Luis Enrique, è intervenuto così in conferenza stampa alla vigilia della sfida.

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PAROLE – «Non è importante chi sia il favorito perché in questo tipo di partite è impossibile averne uno. Non credo che lo siamo noi. L’anno scorso tutti dicevano che fosse il Liverpool e invece si è qualificato il PSG. È un anno diverso. Voglio la stessa identità di squadra: cercare di esprimere un buon calcio e godersi la competizione. L’anno scorso? È stata una partita di altissimo livello. Firmerei per ripetere la stessa prestazione, ma non per lo stesso risultato (ko 1-0, ndr). Dobbiamo approfittare del fatto di giocare al Parco dei Principi, con un’atmosfera incredibile. Per noi è molto positivo giocare in casa.

Fabian Ruiz? Dobbiamo aspettare il giocatore, non c’è alcun problema. Cerchiamo di riavere i calciatori a disposizione il prima possibile, continuiamo a dare loro fiducia. Fabian non si è ancora allenato con il gruppo; ha fatto molti progressi e siamo contenti perché sembra sulla strada giusta, ma gli manca ancora qualcosina».

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