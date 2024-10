Lukaku, parla l’agente: «Con Conte si intendono alla meravigli; Belgio? Ecco cosa è successo»

Le parole di Pastorello, agente di Lukaku, sul rapporto tra il suo assistito con Antonio Conte e perchè non ha accettato la convocazione del Belgio

Federico Pastorello, agente dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha parlato ai giornalisti presenti a margine di un dell’assemblea elettiva dell’Aiacs in corso di svolgimento a Milano. Di seguito le sue parole.

RAPPORTO CON CONTE – «Lukaku-Conte? La storia parla chiaro: sono due persone che interpretano il mestiere nello stesso modo, con impegno, professionalità, sacrificio. E poi la tipologia di gioco, Romelu è perfetto in questo. Sono partiti molto bene, il percorso è lungo e a fine stagione tireremo le somme».

DECISIONE DI NON ACCETTARE LA CONVOCAZIONE – «I calciatori stanno giocando troppe partite, questi continui infortuni non sono frutto del caso o della sfortuna. Ci sono già 9 infortuni ai crociati, lo scorso anno erano stati 11 in tutto l’anno. I ragazzi sono sollecitati troppo, le prestazioni sono più esigenti dal punto di vista dello sforzo fisico. Lì servirà fare qualcosa, ci saranno da fare delle scelte ed è giusto che la politica faccia il proprio dovere mettendo gli atleti in condizioni di esprimere il proprio talento in modo giusto. C’è tempo per giocare, per allenarsi ma anche per riposare».