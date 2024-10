Luperto: «Cagliari mi ha esaltato subito, qui ho notato che c’è una cosa diversa…»

Le parole di Sebastiano Luperto, difensore del Cagliari, sulla sua esperienza con la maglia rossoblù dopo il trasferimento

Sebastiano Luperto ha parlato a L’Unione Sarda del suo trasferimento al Cagliari.

CAGLIARI: «Una cosa che mi ha sorpreso positivamente sono stati i più “anziani” dello spogliatoio, mi hanno subito fatto sentire uno di loro. Questo mi ha consentito di integrarmi in fretta nel gruppo. Mi sembra di giocare qui da tanto tempo. Un’accoglienza così ti fa lavorare bene e ti dà la carica. Sono felice per la scelta fatta d’estate».

APPARTENENZA: «Il primo giorno che sono arrivato ho parlato a lungo con Giulini. Mi ha spiegato dove ero venuto a giocare e il significato di indossare la maglia rossoblu. Ho capito che qui c’è uno spiccato senso di appartenenza. Una chiacchierata che mi è servita moltissimo e aiutato a capire dove ero arrivato. Sono qui da poco tempo, ma ho già capito una cosa: quella sarda è una tifoseria calorosa ma non invadente. Questo per me vuol dire essere speciali. Allo stadio si fanno sentire sia in casa che in trasferta e questo per noi calciatori sono paragonabili a scosse di adrenalina».

