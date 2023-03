Lutto nel calcio spagnolo: l’ex Albacete, Pelayo Novo, investito da un treno

L’ex Albacete, Pelayo Novo, è stato investito da un treno: nel 2018 era rimasto paralizzato dopo una caduta dal terzo piano

Lutto nel mondo del calcio spagnolo. Il calciatore di Elche, Cordoba e Albacete, Pelayo Novo ha perso la vita investito da un treno. Non sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, come riportato da AS.

Una vita non facile quella dell’ex calciatore, che cinque anni fa era rimasto paralizzato a seguito di una caduta dal terzo piano.