BUT SENSATIONNEL DE LAZARO 😱😱 (Prêté par l’Inter) pic.twitter.com/8cIYChH9Yi — Inter FR [Médias] (@InterFRAMedia) November 8, 2020

Valentino Lazaro ha segnato il gol del 3-4 in Bayer Leverkusen Borussia Moenchengladbach: perla dell’ex Inter – VIDEO

Valentino Lazaro ricorderà con sconforto la sfida tra Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach, vinta in rimonta dai padroni di casa per 4-3.

L’ex esterno dell’Inter, ora in forza al Gladbach, ha segnato un gol meraviglioso in pieno recupero: cross dalla destra e colpo dello scorpione perfettamente riuscito. Peccato che la perla di Lazaro non sia servita ai fini del risultato.