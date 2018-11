Magic moment Pinamonti: segna anche in azzurro!

Andrea Pinamonti sta vivendo un momento d’oro: dopo i due gol in campionato arriva anche la rete con l’Italia

Andrea Pinamonti è finalmente espoloso. L’arciere di Tres ha realizzato un bellissimo gol con l’Under 20 contro la Germania in occasione dell’amichevole disputata a Sassuolo. Un destro al volo all’incrocio che non ha lasciato scampo al portiere tedesco. Un magic-moment certificato anche dai due gol (consecutivi) che Pinamonti ha messo a segno in campionato contro Fiorentina e Spal. L’Inter osserva da spettatrice interessata la crescita del giocatore che in nerazzurro ha fatto tutta la trafila dalle giovanili fino all’esordio in Serie A.