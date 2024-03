Maignan, ecco quanto chiede il Milan per il portiere

Maignan Milan, tra rinnovo e addio in estate: la situazione e la vera valutazione del portiere francese. Le ultime di calciomercato

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan sta discutendo con gli agenti di Mike Maignan di un possibile rinnovo del contratto con adeguamento dell’attuale ingaggio.

Il club rossonero proverà a blindare l’ex Lille ma non sarà facile, le richieste sono alte. Il Bayern Monaco osserva in vista della prossima estate con il Diavolo che non intende prendere in considerazione offerte inferiori agli 80 milioni di euro.