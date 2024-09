VOTI Juventus-Roma I TOP e i FLOP: GATTI vince nettamente su DOVBYK, VLAHOVIC e YILDIZ serata no. A CRISTANTE ha fatto bene litigare con DE ROSSI...

Tutti i voti ed i giudizi della sfida tra Juventus-Roma, terminata con il punteggio di 0-0 all’Allianz Stadium

Non è stata certo una partita esaltante Juventus-Roma, che ha visto finire i 90 minuti con uno 0-0 privo di vere emozioni. Chi sono stati i migliori e i peggiori delle due squadre che si sono spartite la posta con un punto a testa? Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera.

I TOP

GATTI – Per la Rosea è l’unico a meritare il 7: «Duello di muscoli e centimetri con Dovbyk che vince alla grande. Ringhia su Saelemaekers e Soulé: ecco perché Motta gli ha dato la fascia».

LOCATELLI – Piace al Corriere, anche se non va oltre il 6,5: «Recupera palloni e li usa bene anche se Pellegrini lo marca a uomo».

NDICKA – 6,5 dalla Gazzetta: «Attento su Vlahovic, perfetta una chiusura a campo aperto. Riempie la partita di tante cose buone. Sempre essenziale e pulito nelle giocate».

CRISTANTE – Stesso voto del compagno, è il preferito del quotidiano generalista: «Conoscendo DDR, la prima maglia dopo il litigio in allenamento era di Cristante. Il più attento e centrato».

I FLOP

YILDIZ – Malino per Gazzetta, che lo rimanda col 5,5: «Si muove su tutto il fronte d’attacco ma non incide. Punta diverse volte la porta ma viene murato, manca soprattutto in fase di rifinitura».

VLAHOVIC – Serata no per il serbo, 5 per il Corriere: «L’unico vero tiro in porta nel primo tempo è suo, ma non è un fulmine. Prova deludente».

DOVBYK – Mette d’accordo le due testate col 5. Gazzetta scrive: «Gioca quasi sempre spalle alla porta, Gatti non gli permette mai di girarsi. Sembra ancora lavorare con il motore ingolfato». Il Corriere aggiunge: «Vive in solitudine. Tre partite di nulla»