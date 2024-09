VOTI Lazio-Milan: CASTELLANOS è il MIGLIORE, TAVARES sorprende, TCHAOUNA imbarazzante, PROVEDEL ha sulla coscienza i 2 gol

Tutti i giudizi per i calciatori della Lazio nel pareggio per 2-2 contro il Milan. I dettagli in merito

É andata sotto, ha rovesciato il risultato, si è fatta rimontare. La Lazio con il Milan ha vissuto una serata di grandi emozioni che ha finito per produrre un pareggio per 2-2. Che cosa ha funzionato o meglio chi si è messo in luce? E chi, al contrario, va considerato la nota negativa della serata? Ecco i giudizi di due quotidiani, uno sportivo e l’altro generalista.

CASTELLANOS – Migliore in campo per La Gazzetta dello Sport con il 7: «Il cioccolatino che Dia non sfrutta all’inizio, poi solito temperamento al servizio della squadra. Nella ripresa fa 1-1 e sfiora il raddoppio. Lotta su tutti i palloni, esce stremato».

TAVARES – Piace al Corriere della Sera, 7 anche per lui: «Una rivelazione. Sulla sua fascia in avanti la spina nel fianco del Milan».

TCHAOUNA – Voto 4 dal Corriere: «Ha la palla del pareggio e la spreca malamente. E poi imbarazzanti scarabocchi in mezzo al campo».

PROVEDEL – La Gazzetta lo stronca col 4,5: «Ha sulla coscienza entrambi i gol. Sul primo esce male e in ritardo. Sul secondo si fa passare in mezzo alle gambe il tiro di Leao. Nel recupero si riscatta su Abraham».