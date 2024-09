Psv, UFFICIALE l’arrivo di Karsdorp: il COMUNICATO

L’annuncio del PSV sull’arrivo di Rick Karsdorp dopo la fine della sua esperienza alla Roma

Il PSV ha ufficializzato l’arrivo di Rick Karsdorp dopo la fine della sua esperienza alla Roma.

COMUNICATO – «Con Rick Karsdorp il direttore sportivo Earnest Stewart aggiunge quasi trecento partite di esperienza al massimo livello alla selezione A. In poco più della metà di quelle partite, Rick ha giocato per la Roma. L’altra parte le ha giocate per conto del Feyenoord, il club che lo ha allenato per diventare un calciatore professionista».