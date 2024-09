Rebic, a Lecce per REPLICARE i suoi predecessori giallorossi (da Vugrinec a Vucinic)

Rebic a Lecce pronto a rispettare la “tabella di marcia realizzativa” dei suoi predecessori giallorossi. Ecco I NUMERI

L’est Europa ha sempre portato grandi bomber in casa Lecce: ultimo l’ex Milan Rebic. Ante è la punta di diamante della squadra, cercando di replicare quello fatto dai suoi predecessori. Ecco l’analisi statistica fatta da CalcioLecce.

Re gol è sicuramente Vucinic, che in questa speciale graduatoria è il capofila, sia in termini di presenze 118 che per gol 37, alle sue spalle c’è il croato Davor Vugrinec, protagonista ad inizio millennio con 78 reti e 24 marcature, appena quattro in più di Valery Bojinov che si è invece fermato a quota 20.Adesso è il momento di Ante Rebic, che ha scelto Lecce per rilanciare la sua carriera e per contribuire fattivamente al raggiungimento dell’obiettivo salvezza.