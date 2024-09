Rabiot, SITUAZIONE BLOCCATA per il centrocampista francese. Ecco le MOTIVAZIONI

Rabiot, richiesta FOLLE del centrocampista francese! Vuole uno stipendio da TOP PLAYER. I dettagli sulla situazione

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la posizione di Adrien Rabiot, pallino del calciomercato estero, e della madre-agente è rimasta inamovibile nonostante l’enorme concorrenza.

Il centrocampista, dopo aver detto di no alla proposta di rinnovo del club bianconero, ha rispedito al mittente le offerte di Milan e Galatasaray. Il francese, infatti, non vuole giocare in campionati ritenuti al di sotto delle sue aspettative e senza veder soddisfatte le proprie pretese economiche: si vocifera di una richiesta di 10 milioni di euro netti a stagione e un bonus alla firma di 15, senza contare la commissione da corrispondere alla mamma.