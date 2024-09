VOTI&STATS Napoli-Parma, LUKAKU debutto da sogno. E c'è un NUMERO che lo rende già MIGLIORE di OSIMHEN...

I voti ed i giudizi sulle prestazioni dei calciatori scesi in campo per Napoli-Parma, terminata 2-1

Napoli era andata ieri sera allo stadio soprattutto per lui e lui non ha tradito le attese. Romelu Lukaku è entrato due minuti dopo la ripresa al posto di Raspadori e ha contribuito a far sì che gli azzurri rovesciassero il risultato in un convulso finale, nel quale lui ha messo a segno il primo gol della sua nuova avventura in Italia dopo quelle con Inter e Roma. Le statistiche dicono che il belga ha bisogno del pubblico amico. Nelle ultime cinque stagioni di Serie A è il giocatore che ha segnato più reti in memo partite casalinghe, contando chi ha almeno segnato 25 gol. I suoi sono 29 in 48, meglio di Osimhen, che ha toccato quota 30 ma in 54 match al Maradona. Ecco il giudizio su Big Rom da parte de La Gazzetta dello Sport, che lo ha eletto migliore dei suoi con il 7 in pagella:

«Il debutto dei sogni, nel tempio di Maradona. Subito un gol di potenza, per fare infiammare il suo nuovo popolo. Presenza che fa crollare il muro emiliano: l’uomo chiamato a fare la differenza fa subito la voce grossa».