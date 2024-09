De Bruyne CONTRO la FIFA: «A loro interessa solo i SOLDI. Non importa nulla di noi»

De Bruyne ATTACCA la FIFA: «Troppe PARTITE, a loro importa solo dei SOLDI» Le dure parole del giocatore del City

Nella conferenza stampa pre Belgio Israele di Nations League, il giocatore del Manchester City, Kevin De Bruyne, lancia un duro attacco agli organi del calcio mondiale, FIFA e UEFA, sul tema dei troppi impegni ravvicinati per i giocatori:

PAROLE- «Penso che il vero problema si presenterà alla fine della Coppa del Mondo per club: ci saranno solo tre settimane tra la finale e l’inizio della Premier League. Hai 21 giorni per stare un po’ in vacanza e prepararti a giocare altre 80 partite, il problema è che la Uefa e la Fifa organizzano sempre più match e anche se noi come giocatori proviamo a dire qualcosa, non si è mai arrivati a una soluzione. A loro non importa nulla, è il denaro che parla»