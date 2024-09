Napoli, Gilmour: «La presenza di McTominay mi AIUTERÀ»

Billy Gilmour, neo centrocampista del Napoli, ha parlato del suo approdo nel capoluogo campano

Billy Gilmour, nuovo centrocampista del Napoli, è intervenuto al quotidiano britannico The Herald per parlare del suo arrivo in azzurro insieme al connazionale McTominay.

NAPOLI – «Sono entusiasta. È una nuova sfida, una nuova cultura. Non vedo l’ora. Sono appena stato battuto con la Scozia, quindi è un po’ deludente ed è difficile pensarci in questo momento. Ma sicuramente mi aiuterà il fatto che anche McTominay sarà lì. Scott è un buon amico. Quindi, entrambi possiamo sperare di progredire e migliorare. Ho parlato con un paio di ragazzi che sono già in Italia. Ne abbiamo anche alcuni in squadra qui, quindi ho parlato con loro. Mi hanno detto che è un campionato molto buono e non vedo l’ora. Come ho detto, sono entusiasta»