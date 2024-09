Infortunio Miretti, PROBLEMA muscolare per l’ex Juve! SALTA il match contro la Roma: le ULTIME

Infortunio Miretti, PROBLEMA muscolare per l’ex centrocampista della Juventus! SALTA il match contro la Roma: le ULTIME

Il Genoa perde Fabio Miretti, centrocampista arrivato negli ultimi giorni di calciomercato dalla Juventus con la formula del prestito secco. Nel corso dell’allenamento, Miretti si è fermato a causa di alcuni problemi muscolari che non gli hanno consentito di concludere l’allenamento.

Dopo essere rientrato in gruppo in seguito al recupero dopo l’infortunio nel precampionato con la Juventus, si è dovuto fermare ancora. Dalle prime indicazioni confermato da il Secolo XIX, il centrocampista ex Juventus starà fuori almeno 15 giorni saltando così il match contro la Roma.