Juventus, la CLAMOROSA situazione di Pogba: lo SCENARIO

Clamorose notizie per quanto riguarda Paul Pogba e la Juventus. Ecco le ultime notizie sul centrocampista francese

La Juventus è davanti ad un bivio per quanto riguarda il futuro di Paul Pogba. Dopo l’esito del TAS di Losanna, il francese aspetta l’esito del ricorso per cercare di accorciare la lunga squalifica per doping ricevuta.

Seconda Gazzetta.it, l’ex Manchester United potrebbe o rescindere il contratto con i bianconeri oppure clamorosamente esser reintegrato da Thiago Motta. Un clamoroso colpo di scena che cambierebbe gli scenari.