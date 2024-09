FANTACALCIO – IL PRATO E LA SUA MAGIA

Fantacalcio e quella che è stata la GRANDE PARTICOLARITA’ dell’ultima giornata di campionato (dove è successo di tutto)

Col prato hai passato l’infanzia, a rincorrere farfalle, a nasconderti tra l’erba alta, a raccogliere fiori per mamma.

Nel prato hai imparato ad andare in bici senza rotelle, con nonno che ti accompagnava fiero.

Sul prato hai fatto l’amore per la prima volta.

Dal prato sei stato accolto, quando ti sei lasciato andare a piangere, perché con lei era finita.

Al prato hai affidato le tue prime esperienze calcistiche, da giovanissimo sognatore del pallone.

E poi…

Delprato.

Che ha motivato le tue ultime imprecazioni fantacalcistiche, dopo un incredibile malus di -2 da portiere improvvisato.

Grazie fantacalcio. Cosa mi rovinerai la prossima volta?