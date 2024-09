Infortunio Zaniolo, si AVVICINA la sfida contro la Fiorentina! Ecco le CONDIZIONI dell’ex Roma

Infortunio Zaniolo, si AVVICINA la sfida contro la Fiorentina! Ecco le CONDIZIONI dell’ex calciatore della Roma

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo e come raccolto dalla redazione di CalcioNews24, l’Atalanta proverà il recupero di Nicolò Zaniolo. In questa settimana di sosta per la Nazionale il calciatore ha svolto in allenamenti lavoro individuale a Zingonia e filtra un cauto ottimismo verso la Fiorentina.

Per il tecnico Gasperini sarebbe un’aggiunta determinante in vista del prossimo impegno, per avere quattro attaccanti di ruolo in un calendario che da adesso in poi si farà molto intenso. Giovedì 19 infatti c’è la sfida con l’Arsenal e lunedì 23 il Como in campionato. Come confermato, inoltre, dallo stesso club nerazzuro alla nostra redazione gli allenamenti riprenderanno nella giornata di martedì.