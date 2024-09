Inter, Rodri ricorda il gol in finale: «Vi SVELO una cosa»

Il centrocampista del Manchester City Rodri ha ricordato il gol segnato in finale di Champions League

Rodri è stato intervistato ai microfoni di The Players’ Tribune parlando di vari argomenti tra cui il gol in finale tra Manchester City e Inter, vinta dai Citiziens proprio con la sua rete.

FINALE – «Quando ho segnato il gol nella finale di Champions League del 2023, non l’avevo calcolato. È stata una sensazione, di 20 anni di calcio. Un secondo prima che Bernardo Silva facesse il cross, ero in realtà molto lontano dalla palla. Non c’era davvero alcuna possibilità che la palla arrivasse a me. Avrei dovuto restare fermo. Ma ho fatto un passo avanti verso l’area. 99 volte su 100, quando Bernardo crossa, la palla non arriverà mai a me. Ho visto la palla rimbalzare verso di me. È successo proprio così, in un lampo. Puro istinto. Quando la palla è entrata, sono corso via e ho fatto una scivolata con il ginocchio davanti ai nostri tifosi»