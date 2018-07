Calciomercato Roma: il blitz del Barcellona sta facendo saltare la trattativa con il Bordeaux per Malcom. Il club giallorosso rischia la beffa

Malcom sembrava ormai destinato a vestire la maglia della Roma tanto che il giocatore era atteso a Ciampino alle 23 con un volo privato ma stando alle nostre fonti il Bordeaux avrebbe bloccato il viaggio del giocatore in attesa di valutare altre offerte. Pare infatti che il club francese avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il Barcellona. In realtà i giallorossi avrebbero già ottenuto non solo il consenso dell’esterno brasiliano ma anche quello del Bordeaux per il trasferimento del giocatore nella Capitale e si starebbero preparando a far valere la parola data da entrambe per battere la concorrenza dei catalani. La trattativa sta prendendo una piega particolarmente negativa per la Roma, con il direttore sportivo Monchi che rischia di essere beffato dal clamoroso inserimento del Barcellona, materializzatosi nelle ultime ore.

BLITZ BLAUGRANA – Il Bordeaux, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe prendendo tempo. Perché il Barcellona potrebbe superare l’offerta della Roma, inizialmente accettata sulla base di 36 milioni di euro bonus compresi. Il club blaugrana potrebbe alzare la posta, beffando il club giallorosso, che dopo aver inseguito Malcom per giorni rischia di ritrovarsi con un cerino in mano. Intanto, una notizia è certa: il giocatore non è atterrato a Ciampino e in questo momento si trova ancora in Francia. I tifosi della Roma, che stavano per attenderlo in aeroporto, rischiano seriamente una beffa clamorosa. I catalani sarebbero infatti pronti ad offrire fino a 41 milioni di euro pur di avere il suo cartellino. I blaugrana si sarebbero buttati su Malcom alla luce del mancato accordo con il Chelsea per Willian. I Blues avrebbero rifiutato un’offerta di ben 60 milioni di euro.

LA CONFERMA DI MONCHI – Anche il direttore sportivo Monchi avrebbe confermato il clamoroso inserimento del club spagnolo. Una situazione che ricorda molto il caso Mohamed Salah: voluto fortemente dalla Fiorentina, ma poi soffiato dalla Roma di Sabatini, che trovò l’accordo con il Chelsea alzando l’offerta economica. Chissà che il rischio di perdere Malcom non ravvivi la trattativa per portare a Roma Domenico Berardi, pupillo di Eusebio Di Francesco.