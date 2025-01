Maldini Atalanta, tempo di visite mediche. Poi la firma sul contratto che lo legherà alla Dea fino al 2029 – VIDEO

Maldini Atalanta, visite mediche in corso per il nuovo attaccante nerazzurro alla Clinica La Madonnina. Le ultime novità

Daniel Maldini è un nuovo giocatore dell’Atalanta, e in queste ore sta facendo tutte le visite mediche per riuscire a risultare idoneo per poi arrivare alla fatidica firma del contratto.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24, il giocatore sta svolgendo in questo momento le visite mediche alla Clinica La Madonnina, per poi procedere alla dovuta firma del contratto