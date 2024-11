Maldini Fiorentina, la mossa di Pradé per riuscire ad avere sulla concorrenza. La situazione di mercato

Maldini Fiorentina, in pole c’è la squadra viola di Palladino: decisivo questo fattore nella scelta del trequartista del Monza

Come riferito da calciomercato.com, l’ex Milan Daniel Maldini sarà il pezzo pregiato del prossimo mercato estivo. In pole c’è una squadra precisa: la Fiorentina.

Palladino vuole Maldini a tutti i costi: la strategia per superare Atalanta, Juve e Inter. L’aspetto principale su cui si gioca la partita è il progetto: Daniel vuole un club che punti su di lui con decisione per continuare a crescere e non perdere la Nazionale.